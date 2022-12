Dispositivo luminoso Help Flash não pode ser usado sem o triângulo em Portugal

O dispositivo luminoso à venda em Portugal não substitui triângulo em caso de acidente. Em Espanha será obrigatório em 2026.

Um dispositivo luminoso chamado Help Flash, que permite identificar e sinalizar os condutores e respetivos veículos em caso de acidente, não está regulamentado em Portugal, apesar de já estar à venda em lojas de eletrónica e empresas do ramo automóvel. Fonte ligada à empresa espanhola Netun (o fabricante do produto) lembra que os condutores portugueses que usarem o Help Flash não devem abdicar do triângulo de sinalização e do colete retrorrefletor, obrigatórios segundo o Código da Estrada. As autoridades alertam para o cumprimento das regras.

O produto foi lançado oficialmente em Portugal no mês de novembro. Em Espanha, o dispositivo será de utilização obrigatória em 2026, de acordo com uma lei aprovada na passada terça-feira, e já pode ser usado. No território português, a empresa afirma que a regulamentação está a ser negociada com as autoridades, nomeadamente com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a quem "já apresentaram o produto", diz a empresa.