Dissidência acusa Rui Rio de ter "consciência" pesada

O social-democrata Pedro Rodrigues, um dos sete deputados da bancada laranja que estiveram contra o fim dos debates quinzenais furando a disciplina de voto, acusa Rio de avançar com queixas ao tribunal do partido contra os parlamentares por ter a "consciência" de que esteve mal ao concertar-se com o PS. Margarida Balseiro Lopes, ex-líder da JSD, do grupo dos desalinhados, diz estar de "consciência tranquila" perante o gesto do presidente do PSD.

"A interposição de processos disciplinares a todos quantos decidiram, em consciência, manter-se fiéis à identidade do PSD, só pode significar justamente a consciência da fragilidade da posição assumida pelo presidente do PSD", apontou, esta quarta-feira, o deputado Pedro Rodrigues, numa reação pública às queixas apresentadas por Rui Rio contra os sete parlamentares sociais-democratas na votação do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.​​​​​

​​Numa declaração a que o JN teve acesso, o ex-líder da JSD contesta a participação de Rio ao Conselho de Jurisdição do partido, acusando que "a decisão de propor a substituição dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, por debates que ocorrerão de dois em dois meses, não foi precedida de discussão nem no grupo parlamentar, nem no conselho nacional do PSD".

Por isso, defende, a "decisão política de fazer uma participação disciplinar com vista a que seja instaurado um processo disciplinar é precedida de uma decisão de imposição de disciplina de voto sobre esta matéria, que além de ilegítima é politicamente incompreensível e contrária com a nossa tradição".

"Não foi de ânimo leve que votei em sentido diferente do estipulado pela direção do grupo parlamentar", salienta Pedro Rodrigues, que desde maio está em contrapasso com a atual liderança da São Caetano à Lapa.

Os setes deputados alvo de participações de Rio são, além de Pedro Rodrigues, Alexandre Poço, Álvaro Almeida, Emídio Guerreiro, Margarida Balseiro Lopes, Pedro Pinto e Rui Silva.

Já na tarde desta quarta-feira, Margarida Balseiro Lopes, ex-líder da JSD, foi lacónica na reação: "Não recebi ainda nenhuma notificação sobre nenhuma participação, mas estou de consciência tranquila e muito serena a aguardar".

O presidente do Conselho de Jurisdição do PSD, Paulo Colaço, já confirmou as queixas contra os parlamentares. Aquele que é o tribunal do partido tem 90 dias para se pronunciar.