Dissolução, sim ou não? O que tem dito Marcelo

David Mandim Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República tem vincado, nos últimos meses, que não abdica do poder que a Constituição lhe confere. Tem dito que não será empurrado para utilizar a "bomba atómica". A queda do Governo seria uma "má notícia", disse recentemente, mas "às vezes tem de haver más notícias".

Dissolução. Esta é uma palavra, com um forte significado político em termos de Assembleia da República e de Governo, que o presidente da República tem usado e comentado por diversas vezes desde outubro do ano passado. Por um lado, Marcelo Rebelo de Sousa recordou, mais do que uma vez, que tem esse poder e que não abdica dele caso o cenário político o justifique. Por outro, afastou várias vezes a hipótese de fazer cair o Governo, em nome da estabilidade, tendo em conta a conjuntura económica e política e a existência de um governo de maioria absoluta

Com a manutenção de João Galamba como ministro das Infraestruturas, por vontade política de António Costa e contra a opinião de Marcelo, como este deixou claro na nota que emitiu na terça-feira, cresceu a expectativa sobre o que fará o presidente da República neste braço-de-ferro. A declaração que fará ao país, às 20.00 horas, pode ser clarificadora.