Distâncias ao centímetro e autocarros a um euro

Altice Forum Braga preparado para receber 7242 pessoas para voto antecipado. Entrada no recinto gerida por painéis digitais: objetivo é que votem em dois minutos e meio.

As marcas que definem o distanciamento social foram medidas ao centímetro, há 100 litros de álcool-gel disponível para desinfetar as mãos e duas mil máscaras de proteção individual asseguradas. Durante o dia de hoje, "segurança" é a palavra de ordem no Altice Forum Braga, que espera receber, até ao final do dia, 7242 pessoas para o voto antecipado nas eleições legislativas.