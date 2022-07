Distinguidos professores que criam recursos de apoio aos alunos

Leonardo Pereira Hoje às 21:52 Facebook

Quatro professores de áreas diferentes foram reconhecidos e premiados pelo projeto MILAGE APRENDER +, da Universidade do Algarve, pela criação de recursos educativos para apoiar o estudo dos alunos. Português, Matemática, Inglês e Espanhol foram as disciplinas alvo de reconhecimento. Entre outros prémios atribuídos foram entregues 100 distinções a professores e alunos.

Na categoria de Professor Autor Inovador MILAGE APRENDER +, os prémios foram entregues à professora de Espanhol, Lurdes Martins, do Agrupamento de Escolas de Vale D"Este, em Barcelos; à professora de Inglês, Marlene Vieira, do Agrupamento de Escolas de Real, em Braga; à professora de Matemática, Dulce Nogueira, do Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa, em Penafiel; e à professora de Português, Adelina Moura, do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, em Braga.