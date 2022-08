Distritais do PSD a votos e sem mudanças à vista

Mais de metade das estruturas locais dos sociais-democratas tem de ter eleições até ao final do ano. Só duas lideranças com alterações garantidas.

Mais de metade das distritais do PSD tem de ir a votos até ao final do ano. Mas apenas se vislumbram alterações nas lideranças de duas, por força das saídas dos atuais presidentes. Numa, a maior do país, o Porto, o líder Alberto Machado vai apoiar o autarca da Trofa, Sérgio Humberto. Noutra, Viseu, Pedro Alves, atual coordenador autárquico do PSD, atingiu o limite de três mandatos.

Em concreto, são 11 as distritais do PSD (num total de 19) que têm de convocar eleições até ao final do ano, por ter terminado o mandato. Dessas, apenas duas não terão os atuais presidentes a ir a votos. Em Viseu, Pedro Alves atingiu o limite de três mandatos. Por isso, não se pode recandidatar. As eleições ainda não foram convocadas, nem há candidatos no terreno.