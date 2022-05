Distrital do Porto: Montenegro só não ganha em duas concelhias

Luís Montenegro, presidente eleito do PSD, ganhou por maioria em todas as concelhias do distrito do Porto, com exceção de Baião e Felgueiras, onde Moreira da Silva ganhou por uma diferença baixa.

O líder eleito do PSD conseguiu vitórias folgadas na maioria das concelhias do distrito do Porto. É o caso de Gondomar (86,18%), Trofa (89,50%) e Valongo (85,23%), por exemplo. Em Baião e Felgueiras, Jorge Moreira da Silva, candidato derrotado, teve 56,67% e 52,56% dos votos, respetivamente.

Montenegro, que reuniu o apoio declarado da maioria das distritais, conseguiu assim uma vitória esmagadora num reduto de Rui Rio, o atual presidente do PSD que governou a Câmara do Porto entre 2002 e 2013. Jorge Moreira da Silva admitiu, este sábado à noite aos jornalistas, que não teve apoio de qualquer estrutura distrital.

Alberto Machado, líder da distrital do Porto, tinha assumido numa declaração enviada aos jornalistas a 16 de maio que iria apoiar Montenegro, acusando Rui Rio de quatro anos de uma liderança "errática".

"Após ponderação pessoal, decidi apoiar Luís Montenegro porque considero ser este o candidato que reúne as melhores condições para liderar o PSD, no necessário restabelecimento do partido, depois de quatro anos erráticos que nos conduziram a um ciclo de derrotas eleitorais, ao afastamento dos militantes, à criação de novos partidos e ao desfasamento da realidade e das prioridades vividas e sentidas pelos portugueses", afirmou então o presidente da distrital do Porto.

Este sábado, pelas 23 horas, Luís Montenegro reunia 72,46% dos votos contra os 27,54% de Moreira da Silva. A abstenção estava nos quase 40% e deverá ser uma das mais altas das eleições diretas do partido.