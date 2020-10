Distrito 1970 do Rotary International celebra efeméride com atividades e angariação de fundos

JN Hoje às 16:10 Facebook

Conferências, caminhadas, aulas de crossfit e limpeza das margens do Rio Ave são algumas das atividades dinamizadas, este sábado, pelo Distrito 1970 do Rotary International no âmbito do Dia Mundial da Luta Contra a Pólio.

A efeméride, celebrada hoje, está focada numa série de iniciativas destinadas à sensibilização dos cidadãos e à angariação de fundos para o combate à doença. A lista de atividades integra, por exemplo, caminhadas, conferências, aulas de crossfit e limpeza das margens do Rio Ave.

"Os Rotários de todo o mundo estão unidos na luta contra a pólio, cujo combate se assinala numa efeméride global, este sábado. O Distrito 1970 do Rotary International está a dinamizar várias iniciativas de angariação de verbas para este combate, sendo que também está a decorrer uma campanha em comum dos dois Distritos de Portugal: um telefonema equivale a uma vacina", explica Sérgio Almeida, governador do Distrito 1970.

Quem quiser associar-se à causa pode ligar para o 760 30 20 213, sendo que o valor da chamada (0,70 cêntimos +IVA) é equiparado a uma vacina. As verbas angariadas revertem na totalidade para o fundo internacional de combate à doença.

De recordar que o vírus da pólio, geralmente contraído pela ingestão de água contaminada, ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. No passado dia 25 de agosto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a região africana livre deste vírus. "Foi mais um passo histórico na erradicação da doença, mas a luta não terminou, pois ainda há registos no Paquistão e no Afeganistão", pode ler-se no comunicado do Distrito 1970.

"Não há uma cura, mas há meio de prevenir a doença, pela vacinação, método usado pelo Rotary e os seus parceiros para imunizar mais de 2,5 mil milhões de crianças no mundo inteiro", adianta ainda.