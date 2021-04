Distrito do Porto passa de dois para seis concelhos em risco elevado

Ana Gaspar Hoje às 09:00 Facebook

O número de concelhos acima do limite da incidência definido pelo Governo, de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, aumentou de 29 para 43 numa semana.

Os dados divulgados ontem pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que, entre 7 e 14 de abril, manteve-se o número de dois concelhos com uma incidência superior a 960 novos casos de infeção: Vila Franca do Campo (1357), na Madeira, que já se encontrava neste patamar, e Odemira (991), no Alentejo.

Nordeste, nos Açores, recuou para o grupo dos concelhos com 480 ou mais novos diagnósticos de covid-19. Neste nível estão ainda Aljezur, Machico e Resende. Com mais de 240 novos casos encontram-se sete municípios: Cabeceiras de Basto, Cinfães, Lagoa (Açores), Penela, Portimão, Porto Moniz e Ribeira Grande.