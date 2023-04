Diversidade cultural é "oportunidade enorme" de nos transformarmos

Lisboa acolhe 177 nacionalidades e o Porto 144. A interação é fundamental para que o encontro não seja superficial.

Há já 177 nacionalidades distintas representadas em Lisboa, a cidade mais multicultural do país. Seguem-se o Porto (144 ), Cascais (143), Sintra (139), Loures (131), Almada (127), Braga (125), Loulé (122), Amadora (121) e Odivelas (120). Os brasileiros são os que têm mais expressão nestes territórios, exceção feita a Loulé, onde os cidadãos oriundos do Reino Unido estão em maioria. Os dados, avançados ao JN pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sublinham a diversidade que se vive nas principais cidades do litoral português e como o encontro com novas culturas é incontornável nas zonas urbanas.