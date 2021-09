Do apelo de Moreira à "maioria reforçada" à "galinha dos ovos de ouro"

Carla Soares Hoje às 20:07 Facebook

Rui Moreira pede nestas autárquicas "uma maioria reforçada", na Câmara do Porto e na Assembleia Municipal, enquanto os adversários afastam acordos. O apelo foi lançado esta quarta-feira num debate do JN dominado pelas críticas à concentração do alojamento local, na procura de um equilíbrio entre habitação acessível e turismo porque, como defendeu o presidente recandidato perante as críticas dos adversários, "não se pode matar a galinha dos ovos de ouro".

No debate JN/TSF, moderado por Inês Cardoso e Domingos de Andrade, seis candidatos foram questionados sobre se admitem acordos, no caso de Moreira não ter maioria absoluta, ao contrário do que indicam as sondagens. O presidente começou por desvalorizá-las e, já no final do debate, concluiu que "mais se justifica o apelo" a "uma maioria reforçada, não só na Câmara, mas também na Assembleia". Mas prometeu "tomar em linha de conta" propostas da Oposição que "correspondam à realidade da cidade".

Tiago Barbosa Ribeiro está "para vencer" e "muito confiante", quando já afastou a hipótese de aceitar pelouros. Mas promete ficar "quatro anos na Câmara".

Vladimiro Feliz comentou o tema de um acordo pós-eleitoral, notando que "já disse ao que vinha". E "se fosse para acordos tinha seguido outro caminho, mais fácil para mim", disse, contando "ganhar esta eleição".

"A aposta do BE é eleger um vereador" para "contrariar a fraca oposição que do mandato anterior", defendeu Sérgio Aires, que vai medir forças à Esquerda.

Pressão turística

Questionada sobre a aproximação ao atual presidente e se admite ser aliada de Moreira, a deputada municipal Bebiana Cunha prometeu uma postura construtiva, aberta a "dialogar com outros partidos e apoiar propostas, mas sem abdicar dos valores" do PAN. E "fará oposição sempre que for preciso e a cidade pedir".

Instada, por sua vez, sobre se afirmar que é candidata ao Porto pela última vez a pode prejudicar, a comunista Ilda Figueiredo respondeu "pelo contrário". E prometeu mais quatro anos a defender os direitos dos moradores com "disponibilidade completa".

Os setores mais polémicos do debate sobre o Porto foram o turismo, pelo alojamento local, e a habitação, pela falta de casas a preços ou rendas acessíveis.

"Não me parece que se possa atribuir a perda de população ao turismo", referiu Moreira. Em linha com os apelos dos adversários, concordou em promover a sua distribuição face à "pressão turística", embora avise que "não há milagres" nesta matéria em nenhuma cidade.

O candidato independente prometeu, por exemplo, reduzir os autocarros turísticos em certas zonas. Mas recusa "proibicionismo" no setor turístico porque "não podemos matar a galinha dos ovos de ouro". Uma expressão que Vladimiro Feliz repetiu, dizendo que "não há turismo a mais, é uma questão de distribuir a pegada turística, muito concentrada no centro".

Casas para classe média

O candidato do PSD propõe habitação a custos controlados, para aquisição e arrendamento, a criação de "bolhas" de construção com apoio do Estado ou de privados, e baixar para metade a componente municipal do IRS para apoiar as famílias.

Além de prometer definir o Centro Histórico como "zona de contenção" no alojamento local e quotas no resto da cidade, Tiago Barbosa Ribeiro propõe um programa de arrendamento acessível e habitação para a classe média. Recusa "um turismo massificado" e, no que toca à habitação, nota que existem terrenos municipais disponíveis para construir casas destinadas à classe média, criticando a falta de avanços.

Ilda Figueiredo exige três mil habitações públicas para quem vive sem condições e depois mais três mil com rendas apoiadas.

Para Sérgio Aires, "só a habitação pública pode contrariar a especulação imobiliária" e defende que sejam disponibilizados "cinco mil fogos" neste próximo mandato. Critica Moreira pelos "13%" de habitação pública.

Bebiana Cunha, que propõe um pelouro específico do turismo, pede "equilíbrio" com a habitação. "Não há milagres mas devia haver políticas de habitação na cidade", respondeu a candidata a Rui Moreira.