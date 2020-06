Do contacto diário online a quem nunca viu o professor

Sandra Freitas Hoje às 09:51, atualizado às 09:56 Facebook

Alunos apontam dedo à telescola por não dar a mesma matéria das aulas e acusam cansaço.

A felicidade dos alunos do 4.º ano em transitarem para um novo ciclo contrasta com a ansiedade dos pais, que acreditam que o ensino à distância trouxe prejuízos para a aprendizagem e para o ritmo de estudo a que os filhos estavam habituados. O desinteresse com a telescola chegou cedo; houve aulas online a funcionarem com várias interrupções devido a falhas de Internet; e são os próprios alunos a admitirem que não conseguiram acompanhar a matéria, sobretudo a Matemática.