Do fim da guerra aos populismos: os oito desafios que Marcelo abordou na UE

O presidente da República discursou, esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, tendo exortado a União Europeia (UE) a "tomar a iniciativa" para resolver os problemas dos cidadãos. Só agindo dessa forma e travando "egoísmos fúteis", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, será possível evitar a criação de "frustrações" e de "vazios" prontos a serem preenchidos pelos "populismos".

Em Estrasburgo, o chefe de Estado enumerou oito temas aos quais considera que a UE deve dar prioridade. O "mais urgente", frisou, é o fim da guerra da Ucrânia; depois, há sete questões "de médio e longo prazo", a resolver até 2029 - ano do fim da próxima legislatura do Parlamento Europeu, que terá início com as eleições europeias de maio de 2024. Mas, para dar resposta a tudo isso, será preciso que a UE deite mãos à obra e não se fique por "vagas ideias abstratas", advertiu.

Sobre a guerra, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, perante os eurodeputados, que a UE deve apoiar uma "paz legal, justa e moral". Esta, vincou, deverá respeitar sempre "o direito internacional e os direitos humanos".

Entre os restantes sete temas, o primeiro a que Marcelo fez referência foi o da necessidade de afirmação da UE enquanto "efetiva potência global". O presidente referiu que, num mundo dominado por "potências confirmadas" e "potências diminuídas", a UE terá de ser "o mais forte possível". Isso, contudo, só ocorrerá caso exista "unidade" entre os 27 Estados-membros.

Marcelo mostrou-se também favorável ao alargamento da UE, à Ucrânia e não só. No entanto, defendeu que esse passo deve ser dado "com a melhor preparação possível" em termos económicos, sociais e institucionais, sob pena de que a entrada de novos países redunde numa "desilusão dramática para todos".

O presidente exortou também os líderes europeus e os eurodeputados a "acelerar a recuperação da economia", lembrando que a inflação "está a sacrificar milhões de europeus". Só fazendo deste tema uma prioridade será possível "aproximar mais e mais os europeus da UE", vincou, num discurso em que, por várias vezes, deu mostras da sua preocupação quanto ao afastamento entre os cidadãos e a burocracia europeia.

O quinto tema trazido a debate por Marcelo Rebelo de Sousa foi a questão dos fundos europeus. Neste particular, o presidente pediu para "não [se] adiar a clareza na definição dessas linhas mestras"; se esse aspeto não for agilizado, "tudo ficará mais pesado e atribulado para resolver mais tarde", argumentou.

Marcelo apelou a que a UE defina melhor a sua "política de relação com os outros continentes", para lá das políticas de migrações. "A UE quer ficar distante, fechada sobre si mesma por causas antigas e recentes - como a pandemia e a guerra - ou quer ser ativa, antecipatória, aberta?", indagou.

Os restantes temas abordados por Marcelo foram os aspetos climáticos e digitais e, por fim, a renovação geracional do espaço europeu.