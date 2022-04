Do "saco de gatos" no PSD ao "fingimento" do PS no OE

Carla Soares Hoje às 21:53 Facebook

Luís Montenegro criticou não apenas os governos socialistas, incluindo o "pântano" de Guterres e a "bancarrota" de Sócrates, como também "o saco de gatos" no PSD. Jorge Moreira da Silva centrou o ataque no Orçamento do Estado: "aquilo não são contas certas, são fingimento". Os dois candidatos à liderança do PSD nas diretas de 28 de maio falaram este sábado à tarde a militantes em Gaia.

Separados no tempo e no espaço, os dois candidatos à liderança do PSD participaram este sábado num debate em Gaia, em que o PS foi o inimigo comum, mas não faltaram críticas para o interior do partido.

O primeiro a falar aos militantes foi o ex-líder parlamentar, que criticou António Costa "pela maior carga fiscal de sempre, com os serviços à míngua". O caso do acolhimento de refugiados por russos, com epicentro em Setúbal, foi usado para envolver o PS, que "andou de mão dada com o PCP nos últimos seis anos". O autarca de Setúbal é dos "Verdes" e foi eleito pela CDU.