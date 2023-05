Do "topless" ao tabaco. Mais de 300 passageiros desordeiros em aviões

Em pouco mais de sete anos, Portugal contabiliza acima de três centenas de passageiros desordeiros em aeronaves. Insistem em beber em excesso, fumar e usar dispositivos eletrónicos a bordo de aviões, apesar de incorrerem em coimas que podem chegar aos quatro mil euros.

Os dados, avançados ao JN pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, revelam que, desde 2016, foram levantados processos a 335 passageiros desordeiros. O pior ano desse período foi 2018, altura em que se verificaram 111 situações de desordem. Seguiu-se 2020 com 91 casos, 2017 com 44 situações e 2019 com 36. No ano de 2016, houve 26 passageiros desordeiros. No ano passado, foram registados seis casos e, em 2021, cinco. Em 2023 (dados até 27 de abril), já foram detetadas 16 situações de desrespeito.

Só com queixa da PSP