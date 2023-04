Doar medula óssea "não é ter uma seringa espetada nas costas"

Inês Malhado Hoje às 11:30 Facebook

Catarina Rogado recebeu há um ano um transplante de medula do irmão. Apela, por isso, à mobilização de dadores e ao reforço da informação.

Catarina está nesta jornada há sete anos: foi-lhe diagnosticado um linfoma de Hodgkin, em 2016, aos 31 anos, e passou por três recidivas após várias tentativas de remissão do cancro. Fez quimioterapia, radioterapia, um autotransplante (com as próprias células) e começou imunoterapia no dia em que o país parou completamente com a pandemia.

É no IPO de Lisboa que nos conta a sua história numa data simbólica: acabou de realizar um exame que irá confirmar se não tem a doença ativa, um ano depois de ter recebido a medula óssea do irmão. A procura por um dador começou primeiro na família direta e por aí ficou: "em março de 2021, veio o resultado de que o meu irmão era 100% compatível". Após a espera de um ano, em "três a cinco dias" o irmão, oito anos mais velho, estava pronto para a colheita. O processo é simples: o sangue circula por uma máquina e são retiradas as células que, passadas umas semanas, serão usadas para o transplante. "Quando terminou, a enfermeira disse-me, com um ar superssereno, o "seu irmão quer vê-la". Até parecia que ele estava muito mal. Mas quando o vi, estava com uma sensação de dever cumprido", recorda com alegria.