Docentes do profissional queixam-se de "injustiça atroz" com nova carreira

Os técnicos especializados de formação foram surpreendidos com a decisão do Governo de os integrar como técnicos superiores nas escolas, ficando a ganhar menos do que agora. E ameaçam fazer greve e travar a conclusão dos cursos.

Os técnicos especializados que dão formação no ensino profissional público vão ser integrados na carreira de técnico superior, e não na carreira de docente, como pretendiam. Inconformados com a decisão do Ministério da Educação (ME), comunicada aos diretores das escolas na segunda-feira, argumentam que exercem as mesmas funções que os professores, apesar de não terem o mesmo salário, nem direitos. O ME garante que podem ingressar na carreira docente, desde que preencham os requisitos previstos na lei.

Com a integração na carreira de técnico superior, Olinda Marques, 55 anos, garante que vão ficar numa situação ainda pior. "Ganhamos perto de 1450 euros brutos, quando um professor começa com 1600. Agora, querem pôr-nos no segundo escalão de técnico superior, a ganhar 1320 euros brutos, enquanto outros técnicos vão receber mais 200 euros, mesmo sem licenciatura", denuncia. Indignada, a professora do Porto diz que é uma "injustiça atroz", pelo que enviou uma exposição ao ME.