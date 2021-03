Doente de risco não foi vacinado por pesar 19 quilos

Adriana Castro Hoje às 08:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Clínico que acompanha Jorge Dias, de 46 anos, não aconselha a toma da vacina contra a covid-19. Médica de família e outros não concordam e consideram que deve ser vacinado.

Com um peso equivalente ao de uma criança devido à artrite reumatóide infantil, Jorge Dias, de 46 anos, que faz hemodiálise desde os 33, ainda não foi convocado para receber a vacina contra a covid-19. Nem sabe se será. Um dos médicos que o acompanha não aconselha a toma por pesar 19 quilos.



Na Clínica de Hemodiálise do Porto (CHP), onde é seguido, todos os pacientes, assegura Jorge, já receberam a vacinação completa. "Administraram as duas doses a todos menos a mim", conta o doente de risco, revelando que a justificação que lhe deram foi a de que tinha peso de criança "e a vacina é para adultos".