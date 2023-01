Doente inimputável esteve 58 anos internado

Nova lei prevê reduzir período de internamento, mas faltam respostas.

Há 432 inimputáveis, pessoas que cometeram crimes cuja responsabilidade dos mesmos é atribuída à doença mental, em Portugal. Destes, 203 estão internados em hospitais psiquiátricos e 229 em prisões. A nova lei da saúde mental prevê que o internamento dos inimputáveis deixe de ter uma duração "ilimitada", mas psiquiatras alertam que será difícil fazê-lo enquanto continuar a haver falta de respostas cá fora. É este obstáculo à saída que tem prolongado o internamento de inimputáveis durante dezenas de anos.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, considerou, no mês passado, que é "muito difícil justificar que as pessoas fiquem décadas internadas em hospitais psiquiátricos". A reforma legislativa prevê, por isso, libertar os inimputáveis após o tempo previsto na sentença, sendo a máxima, em Portugal, de 25 anos. Na prática, contudo, não será simples, explica Fernando Vieira, psiquiatra forense no Hospital Júlio de Matos.