Doente oncológico de 70 anos é o terceiro caso de Covid-19 no distrito de Bragança

Foi confirmado esta segunda-feira o terceiro caso de Covid-19 no distrito de Bragança, confirmou uma fonte oficial ao Jornal de Notícias.

Trata-se de um homem com cerca de 70 anos, residente no concelho de Bragança, doente oncológico. Apresentou sintomas e deslocou-se ao Instituto Português de Oncologia, no Porto, onde estava a ser tratado, e ali foi confirmada a infeção pelo novo coronavírus. O doente está agora internado no Hospital de S. João, no Porto.

No distrito de Bragança havia já dois casos confirmados, ambos de Mirandela. O de um homem de 53 anos, que se presume tenha sido infetado numa deslocação profissional ao Porto, e de um jovem, com 30 anos, com quem o primeiro terá contactado. Ambos os doentes estão ligados ao futebol regional, um em Mirandela e o outro em Rebordelo (Vinhais).