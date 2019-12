Doentes com cancro vão poder levantar remédios na farmácia

Ana Gaspar Hoje às 13:19 Facebook

Projeto do Hospital de S. João começa para pessoas com VIH/sida e será alargado a outras doenças em 2020.

As pessoas que fazem tratamento ao VIH/sida no Hospital de S. João, no Porto, mas que vivam longe do centro hospitalar vão poder começar a levantar a respetiva medicação nas farmácias que lhes sejam mais convenientes. No próximo ano, a medida será alargada a doentes com esclerose múltipla, cancro, hemofilia e transplantados renais com medicamentos de dispensa hospitalar.

O projeto "farma2Care" é uma parceria do hospital com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, lançado ontem em Braga no dia Mundial da Luta contra a Sida.