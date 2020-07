Doentes com covid vão receber código para inserir na app

Carla Sofia Luz Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Informação é fornecida por médico após confirmação do diagnóstico. Utilização da StayAway Covid é voluntária.

Os doentes com covid-19 passarão a receber um código para inserir na aplicação (app) StayAway Covid, no momento do diagnóstico da doença. O diploma do Governo que regula o uso daquela aplicação determina que essa comunicação será feita por um médico, mas o uso da app pelo paciente é voluntária. A aplicação estará disponível para ser descarregada no início do próximo mês.

A versão final do decreto-lei foi aprovada ontem pelo Governo. O comunicado do Conselho de Ministros faz menção à intervenção do "médico" no sistema StayAway Covid e deixa de falar em profissionais de saúde. Isto depois de a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ter defendido de que só um médico pode certificar o diagnóstico de covid-19 e comunicá-lo ao paciente infetado.