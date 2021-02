Doentes internados com covid-19 devem contar com terapêutica nutricional

JN/Agências Hoje às 21:06 Facebook

Os doentes internados com covid-19, sobretudo nos casos de maior gravidade, devem contar com a terapêutica nutricional como parte integrante da abordagem clínica, segundo uma orientação divulgada esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Para os doentes internados com covid-19, nomeadamente para os doentes com maior gravidade e especificamente os doentes críticos, a terapêutica nutricional deve fazer parte integrante da sua abordagem clínica", lê-se no documento, que atualiza orientações de abril do ano passado.

A DGS vinca que "a terapêutica nutricional é uma das componentes essenciais da prestação de cuidados a todos os doentes internados nas enfermarias (em áreas dedicadas a doentes covid-19) e nos Serviços de Medicina Intensiva, podendo reduzir o risco de complicações".

"No doente crítico covid-19, o tempo de internamento no Serviço de Medicina Intensiva e o período pós-doença crítica é prolongado, pelo que se trata de um grupo de doentes em que é expectável uma sarcopenia [perda de massa e força na musculatura esquelética] marcada e deterioração do estado nutricional", acrescenta o documento.

A DGS reforça que a terapêutica nutricional no tratamento do doente com SARS-CoV-2 e controlo de comorbilidades associadas revela-se da maior importância.