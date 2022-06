Doentes mais capacitados têm melhor saúde

Com o intuito de aumentar a literacia e a capacitação de doentes e cuidadores informais, podem ser criados programas educacionais promotores em saúde na diabetes. A proposta é do Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE), da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no estudo "Governação em saúde e diabetes: perspetivas, ferramentas e recursos", em fase de finalização e que será entregue às autoridades de saúde, com várias outras recomendações.

Permitir ao doente conhecer melhor a doença e a respetiva terapêutica, envolvendo-se mais nos próprios cuidados de saúde e, com isso, garantir melhores resultados é um dos objetivos que a iniciativa, liderada pelo médico António Vaz Carneiro, pretende ver alcançados. Até porque, como sublinha o relatório, "a promoção da literacia em saúde dos doentes e de cuidadores informais pode gerar melhorias no cuidado, retardar ou até mesmo prevenir o aparecimento de complicações", pelo que "a capacitação de ambos com o objetivo de aumentar a literacia específica da diabetes pode significar tanto uma proteção aos doentes quanto um aumento na qualidade dos cuidados prestados".

Para António Vaz Carneiro, médico e presidente do ISBE, o caso concreto da diabetes pode ser aplicado a outras doenças crónicas. De que são exemplo "a asma ou doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, que é crónica", elenca o investigador.