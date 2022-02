Doentes raros querem "mais voz" e registo nacional

Zulay Costa Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria Simas já tinha passado a barreira dos 20 anos quando soube que a anemia e as dores constantes nos ossos de que padecia tinham um nome: doença de Gaucher, uma das cerca de sete mil doenças raras que se estima afetarem entre 600 e 800 mil portugueses e 320 milhões de pessoas a nível mundial.

Aos 55 anos, Maria recorda esses dias, à espera de um diagnóstico, em que experimentava um certo sentimento de "solidão e incompreensão". A informação trouxe um novo misto de emoções: alívio, porque, "finalmente, sabia o que era" e "revolta por não ter sido diagnosticada mais cedo". No entanto, esse é um dos problemas com que muitos doentes se deparam.

O grupo das doenças de sobrecarga lisossomal, no qual se inclui a de Maria, até é "das raras mais comuns em Portugal", explica Luís Brito Avô, médico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. É genética e não tem cura, mas há medicamentos que melhoram a qualidade de vida. E Maria Simas, que, na adolescência, pusera de lado o voleibol, não prescinde agora de andar de bicicleta nos Açores, onde reside. "Já não vivo com dor constante e não me sinto presa ao meu corpo", desabafa.