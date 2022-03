Dois Anos de Pandemia: momentos que ficam gravados depois do maior desafio de sempre

Inês Schreck Hoje às 10:41 Facebook

Dois anos passados, profissionais de alguns dos hospitais mais pressionados do país rebobinam alegrias, tristezas, angústias e também a solidão imposta pela pandemia.

Na fita do tempo de António Sarmento não houve dias maus e dias bons nos últimos dois anos, "houve em cada dia períodos péssimos e outros melhores" que suavizavam os anteriores. O diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de S. João aceitou parar e revisitar momentos daquele que foi o maior desafio da sua carreira. O presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Daniel Ferro, e a diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca, Ana Valverde, também o fizeram. Profissionais com cargos de enorme responsabilidade em hospitais que estiveram muito pressionados falam das alegrias e tristezas, das angústias e da solidão vividas dentro de portas, mas também da resiliência e capacidade de adaptação das equipas.