Dois Anos de Pandemia: "Senti medo no início e isso marcou a minha vida profissional"

Equipas da Unilabs recordam primeiros meses de pandemia. E como lidaram com vírus desconhecido que lhes mudou "para sempre" a forma de trabalhar.

Há dois anos quando começou a pandemia, o Porto foi o primeiro distrito com um centro de rastreio em "drive thru", ou seja, através do carro, e no Queimódromo, onde várias tendas foram instaladas, chegou a fazer-se 900 testes por dia. Para dar vazão a tanta amostra recolhida era também criado em Leça do Balio (Matosinhos) o maior laboratório de biologia molecular da Península Ibérica.

A primeira equipa que esteve na linha da frente a diagnosticar pacientes, a encontrar casos positivos e a fazer o rastreamento de contactos e o seu isolamento recorda essas semanas de trabalho redobrado e as muitas horas passadas no laboratório. Para dar resposta aos testes que chegavam de todo o país, a Unilabs teve de aumentar as instalações e criou, em finais de 2020, o laboratório que continua a funcionar no Centro Empresarial Lionesa e que permite a realização de 25 mil testes por dia. Funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.