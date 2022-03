Dois anos de pandemia: SNS24 apanhada de surpresa com recorde de chamadas

Joana M. Soares Hoje às 08:52 Facebook

Linha SNS24 enaltece a adaptação do serviço ao "boom" de chamadas durante a pandemia. Profissionais de saúde lamentam a falta de formação e dizem ter sido "esquecidos".

Ricardo Monteiro, de 34 anos, é enfermeiro há dez. Entre 2018 e 2021 trabalhou na linha SNS24 no call center do Porto. "Uma profissão de desgaste rápido e muito stressante", por isso, o enfermeiro, já sem vínculo à Linha, optou por trabalhar apenas em cuidados continuados num centro de saúde, em Santa Maria da Feira, e faz um retrato "instável" do funcionamento do 808 24 24 24, durante a pandemia.

"Foi muito complicado, damos o máximo, atendíamos uma pessoa de cada vez com turnos em cima de dez e 12 horas, até para ajudar o país, e os meios não existiam, não respondiam", caracteriza ao JN, exemplificando que, "por vezes, o 112 era chamado pela Linha e não funcionava por problemas técnicos". "O sistema montado não estava preparado para o recorde de chamadas sempre a cair, não há meios, queríamos atender as chamadas e simplesmente o sistema não respondia", descreve o enfermeiro.