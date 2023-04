Dois caças portugueses intercetam e escoltam aeronave russa na costa da Estónia

JN Hoje às 22:58 Facebook

Dois caças portugueses F-16 da missão Baltic Air Policing da NATO foram lançados, no domingo, de Šiauliai, na Lituânia, para identificar e escoltar uma aeronave militar russa IL-76.

Segundo um comunicado publicado no site da NATO, a aeronave russa voava da Rússia continental para o enclave de Kaliningrado sobre águas internacionais, no Mar Báltico, na costa da Estónia.

Como não havia plano de voo, o avião não estava em contacto com o Controlo de Tráfego Aéreo e estava com o identificador eletrónico desligado, o Centro de Operações Aéreas Combinadas do Norte da NATO em Uedem, Alemanha, ordenou que os F-16 fossem lançados e confirmassem os detalhes da aeronave desconhecida. Depois de identificar e escoltar o avião russo, os caças portugueses regressaram em segurança a Šiauliai. A NATO acrescenta que este foi um "evento de rotina"

Portugal lidera a 62.ª rotação da missão Baltic Air Policing da NATO. Quatro F-16 chegaram no início da semana passada e assumiram a responsabilidade de proteger o espaço aéreo regional da OTAN NATO, juntamente com os F-16 da Força Aérea Romena em 30 de março.