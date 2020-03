Dois casos suspeitos em escola de música de Viana deram negativo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:45 Facebook

Uma funcionária e uma professora, mulher do docente da Escola Profissional Artística do Alto Minho (ARTEAM) infetado com Covid-19, foram submetidas a análises que deram negativo.

A informação foi avançada esta tarde por Carla Barbosa, diretora daquele estabelecimento de ensino, que funciona em instalações comuns com a Academia de Música de Viana do Castelo, naquela cidade.

Quatro alunos e seis professores de música estão de quarentena até dia 16, após um dos professores ter sido diagnosticado com coronavírus. O docente, que dá aulas individuais a quatro alunos da ARTEAM e também na ESMAE no Porto, continua sob vigilância mas "não apresenta sintomas", afirma Carla Barbosa.

"A análise e a contra-análise à mulher do docente infetado [também professora na escola de Viana] deram negativo", disse. Carla Barbosa adiantou que o mesmo se verificou com uma funcionária que, apesar de não estar de quarentena, "estava com muita tosse" e "por precaução" foi encaminhada para o hospital de Braga para efetuar a análise.

Segundo Carla Barbosa, diretora da ARTEAM e também da Academia de Música de Viana, foi entretanto "ativado um plano de contenção", que prevê a interdição de entrada nas instalações de pessoas alheias às duas instituições.

"Não vai entrar ninguém dentro da escola a não ser os alunos e professores. Não entram nem encarregados de educação, nem fornecedores, nem ninguém", afirma aquela responsável, referindo que foi decidido também "o cancelamento de concertos públicos, audições e visitas de estudo, pelos menos até ao fim de março".

"Só passaram oito dias [desde que foi detetado o caso do professor infetado] e vamos ver como isto evolui. Para já na escola está toda a gente sem febre ou qualquer sintoma", garante.

A atividade vai prosseguir para os 150 alunos da ARTEAM e cerca de 400 da Academia de Música de Viana do Castelo, assim como para os seus 50 professores e 13 funcionários.