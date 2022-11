Dois dias sem chuva e o regresso do frio. Mínima desce até zero graus

JN Hoje às 08:21 Facebook

A chuva volta a dar uma folga aos portugueses entre hoje e amanhã, regressando no domingo para mais uma semana molhada. O início do fim de semana será de sol mas de descida das temperaturas.

A chuva do mês de outubro entrou por novembro na maior parte do país mas vai dar uma folga no início do fim de semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira, a previsão é de céu geralmente pouco nublado, no interior centro e em todo o sul, da raia ao mar, enquanto o litoral e o interior a norte da capital estarão cobertos por nuvens altas.

Segundo o IPMA, a folga da chuva abre a porta à descida das temperaturas, com as mínimas a variar entre os zero graus em Bragança e os 14 em Faro. Já as máximas chegam aos 24 na capital do Algarve e não devem passar dos 14 em terras bragantinas.

O litoral, de norte a sul, terá temperaturas mais amenas, variando entre os 17 graus de máxima em Braga e os 24 de Faro, e as mínimas, em distritos costeiros, entre os cinco graus em Braga e os 14 no Algarve.

Sábado chega com uma descida das temperaturas mínimas no Algarve e no litoral sul, até aos 12 graus em Faro e 10 em Setúbal, e uma subida no interior, com Bragança a ficar-se pelos dois graus de mínima. As máximas descem para 22 graus em Faro e sobem até aos 16 no interior norte, mantendo-se entre os 17 e os 20 no resto do território continental.

Para sábado, a previsão é de céu pouco nublado em todo o território continental. No domingo a chuva regressa ao litoral norte do continente, acompanhada de ligeira subida das temperaturas, mantendo-se pouco nublado no centro e sul, com máximas entre os 14 graus em Bragança e os 22 Faro e mínimas entre os 12 em Sagres e o cinco em Trás-os-Montes.