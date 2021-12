Dois líderes distritais do PSD na lista alternativa à mesa do Congresso

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo e líder distrital do PSD da Guarda e Cristóvão Norte, presidente da distrital do Algarve e deputado afastado das listas por Rio, estão entre os membros da lista alternativa à da Direção à Mesa do Congresso, encabeçada por Pedro Rodrigues, crítico de Rui Rio.

"É um privilégio encabeçar uma lista à Mesa do Congresso do PSD com tão ilustres companheir@s", escreveu Pedro Rodrigues na mensagem em que divulga os nomes das pessoas que o acompanham nesta lista alternativa e onde se inclui também Raul Almeida, presidente da Câmara de Mira, Andrea Silva, vereadora da Câmara Municipal da Póvoa do Varzim e Carlos Almeida, presidente da concelhia do PSD de Castelo Branco.

Recorde-se que a lista de Rui Rio à mesa do Congresso volta a ser encabeçada por Paulo Mota Pinto.