Dois meses sem ver professoras porque a mãe não sabia usar computador

Alexandra Barata Hoje às 07:34

Carla Mendes, 44 anos, manteve o computador que lhe entregaram na escola das filhas guardado na caixa durante dois meses, com medo que o aparelho se estragasse. Sem recursos financeiros para suportar reparações e com poucos conhecimentos de informática, a moradora da Trafaria, freguesia do município de Almada, só ligou o equipamento para a filha mais velha, que frequenta o 2.o ano, assistir ao último dia de aulas à distância, já que hoje regressou à escola.

"Nunca fui muito ligada a computadores e nunca tive Internet em casa", justifica Carla. "Antigamente, usava o computador para jogar às cartas, mas como não tinha uso deixou de funcionar", explica. E os anos foram passando. Quando recebeu o computador, no final de janeiro, para que Mariana, de cinco anos, e Regina Correia, de sete, pudessem acompanhar as aulas online, percebeu que nem ela nem o marido, pedreiro de profissão, lhes podiam dar apoio, e colocou o computador numa prateleira.

Vizinha solidária