Dois milhões de euros para proteger o litoral em Vila do Conde, Póvoa e Ofir

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lançou, hoje, três obras de proteção do litoral, por dois milhões de euros: 1,8 milhões de euros em Árvore (Vila do Conde), 75 mil euros em Aguçadoura (Póvoa de Varzim), 133 mil em Ofir (Esposende). Planear, proteger e, quando necessário, recuar são, explica o vice-presidente da APA, Pimenta Machado, as palavras de ordem na luta contra a erosão costeira.

"A nossa vontade era que tivesse arrancado mais cedo. É verdade que a obra é cofinanciada [pelo POSEUR], que estamos obrigados a fazer um conjunto de procedimentos, fazer projetos, lançar concursos, há os incidentes do concurso, tudo isso demora tempo", admitiu Pimenta Machado, que, ontem, visitou a praia de Árvore, onde, há dois anos, se aguarda a recuperação do muro que caiu e arrastou consigo parte da marginal.

A "novela" do muro da praia de Árvore começou em 2018. Em dois anos, os "remendos" de pouco resultavam. Caiu quatro vezes. Agora, chegam as obras de fundo. 1,8 milhões, 330 dias.

"É uma técnica que nos vai dar maior resistência estrutural à ação do mar. É um muro que vai ser fundado na "rocha mãe" e vai ter uma proteção de enrocamento - 160 metros - na parte virada ao mar", explicou o vice-presidente da APA, lembrando que, no inverno, aquela é uma zona fortemente fustigada pelo mar.

O presidente da Câmara de Vila do Conde, Vítor Costa, saúda a chegada de "tão ansiada obra" e lembra que a orla costeira de Vila do Conde, que vive muito do mar, não só pelas praias e pelo turismo, mas por ter "a maior comunidade piscatória do país", precisa de "um olhar sério" e não apenas de "intervenções pontuais".

Aguçadoura e Ofir

Depois de Árvore, seguiu-se Aguçadoura. Em março, o mar descalçou o muro e deixou suspensas as escadas de acesso à praia. Agora, a APA vai investir ali 75 mil euros. O presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, lembra que continuar, ano após ano, a dragar areias no porto de pesca poveiro e não as depositar próximo da costa (de forma a que regressem às praias) só vai agravar o problema e pede "coordenação entre a Direção Geral dos Recursos Marítimos (DGRM) e a APA". O autarca aproveitou ainda para lembrar que, na Estela, a duna primária ameaça ruir e continua à espera de obras, deixando à mercê do mar não só o campo de golfe, mas uma vasta área de terrenos hortícolas.

Pimenta Machado admite que a "sinergia" com a DGRM é necessária. Já quanto à Estela, a APA "está a trabalhar" para "apresentar uma candidatura ao próximo quadro comunitário".

Finalmente, num dia de arranque de obras, são 133 mil euros para, em 30 dias, reparar um geotubo que rompeu por ação do mar e recarregar a praia de Ofir, em Esposende. Em Cedovém e nas Pedrinhas (Esposende), diz Pimenta Machado, continuam os trabalhos para um recuo planeado já previsto no POOC (Plano de Ordenamento da Orla Costeira).