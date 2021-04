Dois mortos e 874 casos de covid, dos quais 599 acumulados no fim de semana

JN Hoje às 14:04 Facebook

Portugal reportou duas mortes e 874 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, registo mais elevado desde os 1007 de 6 de março.

A pandemia causou 16887 mortos em Portugal desde que foi detetada no país, em março de 2020. Os números incluem já os dois óbitos registados nas últimas 24 horas, período no qual foram reportados 874 casos de covid-19, registo mais elevado desde 6 de março. O total de infeções detetadas em 13 meses para 824368.

A Direção Geral da Saúde esclarece, no entanto, que dos 874 casos reportados esta quarta-feira, 599 são notificações laboratoriais positivas que reportam ao fim de semana, pelo que o total de casos seria de 275, contando apenas as últimas 24 horas.

São quase 600 casos a acrescentar aos totais reportados no domingo, 193, e segunda-feira, 159 - dois dias com menos de 200 positivos, o que aconteceu pela primeira vez desde agosto de 2020. A média, nestes três dias, somando todos os casos, ascende a 408 positivos por dia.

Após dois dias a subir, o total de hospitalizados caiu em 32. São agora 504 os doentes acamados em hospitais portugueses devido à covid-19, o número mais baixo desde 19 de setembro, quando havia 497 pessoas acamadas.

Em sentido inverso, são agora 113 os doentes internados em unidade de cuidados intensivos (UCI). Número que representa uma subida de um relativamente doente aos 112 que ontem estavam em estado grave na segunda-feira.

Com mais 894 doentes recuperados (781537 no total) nas últimas 24 horas, o número de casos ativos caiu para 25944, menos 22 do que na segunda-feira.

As vítimas mortais, um homem com mais de 70 anos e uma mulher com mais de 80, residiam ambas na Região de Lisboa, que chora a perda de 7155 vidas desde o início da pandemia. O entorno da capital portuguesa reportou 317 novos caos de covid-19, com o total a ascender a 312537 desde março de 2020.

A Região Norte reportou 273 novos casos de covid, para um acumulado 331422 desde o início da pandemia, dos quais resultaram 5309 vítimas mortais.

A Região Centro, que perdeu 3002 vidas desde o início da pandemia, acumula 117460 casos de covid-19, contando os 140 reportados no boletim desta terça-feira.

No Alentejo foram registados 57 novos casos, para um acumulado de 29229 infeções desde o início da pandemia, dos quais resultaram 970 vítimas mortais.

Mais a sul, no Algarve foram registados 18 casos de covid-19, quase metade dos 32 reportados na segunda-feira. No total, morreram 354 pessoas em 20880 casos de covid-19 reportados desde o início da pandemia.

As ilhas registaram um aumento substancial dos casos de segunda para terça-feira. Os Açores reportaram 37 casos, após os dois de ontem, para um total de 4125 infeções e 29 óbitos desde o início da pandemia.

Na Madeira, foram reportados 32 novos casos (nove na segunda-feira), para um acumulado de 8175 infeções e 68 óbitos desde o início da pandemia na "Pérola do Atlântico".