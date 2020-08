Dois mortos na Região Norte e 120 novos casos de covid-19 em Portugal

JN Hoje às 14:34 Facebook

Portugal regista esta terça-feira mais dois óbitos por covid-19 e 120 novos casos de infeção.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, foram registadas duas mortes nas últimas 24 horas em Portugal, elevando o total de óbitos para 1761. Com mais 120 casos, o país acumula 52945 infeções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Depois de ter atingido um mínimo de março, com 29 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), as últimas 24 horas mostram um aumento de doentes em estado grave, que passaram de 29 para 35 (mais seis). Em sentido inverso, diminuiu de 374 para 365 o total de pessoas a necessitar de tratamento hospitalar (menos nove).

As vítimas mortais, dois homens com mais de 80 anos, residiam na Região Norte, que soma, agora, 834 óbitos por covid-19, desde o início da pandemia, para um total de 19128 infeções, mais 34 do que os que constavam nos dados revelados na segunda-feira.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo registou 72 dos novos 120 casos de covid-19 no país, o que equivale a 70% do total anotado até à meia-noite de segunda-feira, quando fecha a contagem dos dados, somando, agora, 27281 infeções desde o início da pandemia.

A Região Centro acumulou mais seis casos, para um total de 4526, mantendo os mesmos 253 óbitos desde o início da pandemia.

Alentejo e Algarve somaram três novos casos cada, para 770 e 934, respetivamente. Os óbitos mantêm-se: 22 a sul do Tejo e 17 no extremo sul de Portugal.

No Arquipélago dos Açores há mais dois infetados, para um total de 183 casos positivos, com 15 vítimas mortais registadas desde o início da pandemia.

Nada de novo na Madeira, que se mantém com 123 casos desde o início da pandemia, sem qualquer vítima mortal associada à covid-19.

Com mais 160 recuperados acrescentados ao boletim, são, agora, 38760 as pessoas curadas da covid-19. Contas feitas, tendo em conta o total de casos registado desde 2 de março, há ainda 14185 casos ativos no país.