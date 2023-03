Dois novos casos de Monkeypox em Portugal

JN Hoje às 17:40 Facebook

Há mais dois casos de Monkeypox em Portugal, segundo o mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde. No total, já foram confirmados 953 casos e vacinadas 3.078 pessoas.

Segundo o relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS), referente ao período entre os dias 3 de maio de 2022 e 30 de março de 2023, foram identificados 953 casos confirmados laboratorialmente para o vírus mpox (Monkeypox). No último mês, foram confirmados mais dois casos.

No relatório da DGS, revela-se também que, desde 16 de julho de 2022 e 23 de março de 2023, foram vacinadas 3.078 pessoas (mais 406 em relação ao total do mês passado), a maioria em contexto de pré-exposição. "Em fevereiro de 2023, ocorreu a abertura de mais um local de vacinação preventiva contra a Mpox - GAT Intendente, em parceria com a ARSLVT (Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo)", informa-se ainda..

"A nível internacional o surto de infeção humana por vírus mpox continua, mantendo-se como uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (PHEIC) declarada pelo Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS que reforça a importância de manter a vigilância epidemiológica da mpox, e de integrar a prevenção e a preparação e resposta nos programas e serviços de saúde sexual, VIH e outras IST", vinca a DGS.

Por isso, a Autoridade de Saúde "continua a reforçar a relevância da Norma 006/2022 - atualizada a 27 de dezembro de 2022, relativa à vacinação contra a infeção, com enfoque na identificação de elegíveis para a vacinação pré-exposição, em especial previamente à participação em festivais e eventos de massa na primavera/verão".

A lista de locais de vacinação encontra-se disponível no site da DGS, assim como Perguntas Frequentes e acesso a diferentes materiais de divulgação sobre vacinação, podendo a versão impressa dos mesmos ser solicitada à DGS através do email comunicacao@dgs.min-saude.pt