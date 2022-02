Dois partidos "ocultos" na folha explicativa de voto para cegos

Erika Nunes Hoje às 12:07 Facebook

Boletim de voto é igual ao de todos os cidadãos, explica ACAPO, mas nalguns círculos eleitorais não cabiam todas as candidaturas na frente da lista que os eleitores consultam.

Circula, nas redes sociais, uma imagem alegadamente relativa ao boletim de voto para invisuais, alertando para possíveis irregularidades, como a ausência de partidos como o Chega ou o Livre no círculo eleitoral de Lisboa.

A Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) teve conhecimento das alegações, "já no fim de semana da votação antecipada", mas assegura que, apesar dos erros cometidos perante este grupo de cidadãos com deficiência visual, a fotografia "não ilustra um boletim de voto".

Rodrigo Santos, presidente da ACAPO, elucida que se trata da "folha explicativa, em braille, onde os cegos conseguem saber a posição do partido em que pretendem votar, que deveria estar acessível em cada mesa de voto mas, nalguns casos, foi afixada em locais que não reservam a privacidade de quem os lê e tende a parar quando encontra o partido onde quer votar, dando a conhecer o sentido de voto".

No caso do círculo de Lisboa, acrescenta Rodrigo Santos, o número de candidatos era superior ao que cabia na frente da folha A3, pelo que "dois partidos estavam nas costas". Se as folhas estivessem nas mesas de voto, poderiam não passar despercebidos, contudo nalguns locais foram, estranhamente, afixadas onde quem vê não as "leu" e quem podia ler braille não tinha indicação de mais conteúdo no verso da folha.

A ACAPO pronunciou-se, em dezembro passado, sobre as folhas explicativas e sugeriu à Comissão Nacional de Eleições "que as linhas em branco fossem aproveitadas para, ao menos, existir indicação na frente da folha de que havia mais partidos no verso". Sem resposta e sem acatamento da sugestão, nos círculos eleitorais onde havia mais partidos, pelo menos dois - o Chega e o Livre - podem ter estado apenas nas costas da folha que, afixada, aparentou, a quem vê, faltarem candidatos.

"Os cegos votam em boletins iguais aos de toda a gente. Depois de saberem a posição do partido em que querem votar, recebem o boletim e uma matriz, que colocam em cima da folha, para saberem onde colocam a cruz. A matriz só diz, em braille, candidato um, candidato dois e por aí fora", explica o presidente da ACAPO, que enumera outras dificuldades do voto autónomo e secreto dos cegos.

"A folha explicativa é de tal maneira grande que não cabe nos cubículos, pousada ao lado do boletim de voto e da matriz, para que possa escolher de forma privada em quem votar. Essa folha está, muitas vezes, afixada algures, como se o cego fosse capaz de encontrá-la olhando em volta, em vez de estar em cada mesa de voto. Depois, não sei se a caneta que fornecem escreveu e, mesmo que leve uma de casa, não vou ter a certeza se escreveu naquele momento", exemplifica.

E nem todos os que têm dificuldades visuais sabem braille. "Mesmo os que sabem, por vezes perderam a sensibilidade nas pontas dos dedos, como acontece muitas vezes com a diabetes, que também causa cegueira, e deixam de conseguir ler", lamenta, rematando que "há muitos obstáculos para os cegos" e que "a votação não é universal em Portugal".

Não há números oficiais sobre o número de cegos em Portugal, de acordo com o presidente da ACAPO, havendo apenas "uma estimativa de cerca de meio milhão de pessoas com alguma deficiência visual, sendo usado como referência oficial o número de 163 mil cegos em Portugal".