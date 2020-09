Dois positivos na escola francesa do Porto deixam 161 em casa

JN Hoje às 15:59 Facebook

Alunos de duas turmas do 9.º ano e de três turmas do 11.º ano, entre outros, estão desde quarta-feira em isolamento profilático.

O Liceu Francês Internacional do Porto (LFIP) reabriu portas no passado dia 2 de setembro e uma semana depois teve de enviar para casa 161 alunos.

Na última quarta-feira, dois alunos da escola, que já se encontravam em isolamento preventivo desde sábado, receberam o resultado positivo dos testes à covid-19, o que motivou a ativação do plano de contingência da escola.

Numa nota enviada aos pais, a que o JN teve acesso, a escola explica que o SNS foi informado "muito rapidamente" e que, após ter tomado conhecimento do resultado dos testes, decidiu isolar 47 alunos de duas turmas do 9.ª ano e outros seis alunos inscritos numa disciplina específica. Foi ainda determinado o isolamento profilático de 81 alunos das três turmas do 11.ª ano e de 27 alunos que partilham o transporte escolar e que pertencem a outras turmas mas tiveram contacto direto com os infetados. Há ainda um professor em isolamento, mas a assegurar aulas à distância.

Na mesma nota, o LFIP refere que os alunos que testaram positivo "desenvolveram sintomas leves e sem complicações aparentes" e que a contaminação terá, à partida, ocorrido fora do estabelecimento.

Na quarta-feira à tarde, acrescenta a informação, esteve na escola "uma delegação da DGS [Direção-Geral da Saúde] que fez um "balanço positivo sobre os dispositivos e protocolos aplicados no LFIP e emitiu recomendações" que o estabelecimento se compromete a "adotar rapidamente para assegurar uma segurança sanitária máxima."

Relativamente ao acompanhamento pedagógico, o liceu vai manter aulas à distância a partir das salas de aula e nos horários habituais para os alunos cujas turmas foram todas para casa.

No caso dos alunos em isolamento cuja turma não foi totalmente afetada será assegurado um acompanhamento pedagógico a partir de uma plataforma digital onde podem ser inseridos os trabalhos e conteúdos letivos ou por correio eletrónico.