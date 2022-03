Dois terços do território em seca extrema. O pior registo de sempre

Joana Amorim Hoje às 11:39 Facebook

Fevereiro foi o terceiro mês mais seco desde 1931. Choveu apenas 10% do normal para a época

Fevereiro fica já nos registos climatológicos. Como sendo o terceiro mais seco de sempre, num mês em que choveu apenas 10% do que é normal para a época. Com o valor médio de temperatura máxima do ar a ser o segundo mais alto desde 1931. Com impactos diretos na situação de seca que o país atravessa. No final de fevereiro, dois terços do território estavam em seca extrema, a classe mais grave. O pior valor de que há registos.

Em apenas 15 dias, a proporção de território em seca extrema aumentou 72%, chegando no final do mês passado aos 66,2%, de acordo com o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) nesta manhã divulgado. Destacando-se os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro. Seguem-se a seca severa, em 29,3% de Portugal continental; e, por fim, a moderada (4,5%).