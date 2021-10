Dois terços dos autarcas da Europa sem influência no desenho dos PRR

Delfim Machado Hoje às 19:35 Facebook

Duas em cada três autoridades locais e regionais da Europa não foram chamadas a decidir o desenho dos Planos de Recuperação e Resiliência dos respetivos países, que ficaram apenas entregue aos Governos. A conclusão é de um estudo de opinião que vai ser apresentado esta quarta-feira, em Bruxelas, na Semana Europeia das Regiões e Cidades.

Num momento em que se discute a importância das cidades para o desenvolvimento da Europa, 65% dos presidentes de Câmara e das regiões da Europa indicam que "não têm suficiente influência no futuro da União Europeia", disse Apóstolos Tzitzikostas, presidente do Comité Europeu para as Regiões. A informação consta de um estudo de opinião que vai ser apresentado esta terça-feira, em Bruxelas, e fez soar os alarmes na "capital da Europa".

Segundo Tzitzikostas, "nove em cada dez autarcas acreditam que o reforço do envolvimento das estruturas governativas subnacionais nas tomadas de decisões melhoraria a democracia na União". O responsável avisa que "ignorar este alerta seria um erro inesquecível e alargaria o fosso entre a União Europeia e as suas comunidades".

Lembrando que a União Europeia "é mais rica, diversa e complexa que os seus 27 Estados Membros", esta é "uma verdade que não pode ser ignorada se queremos construir, juntos, um futuro mais próspero, justo e resiliente para os nossos cidadãos, sem deixar ninguém para trás".

A falta de envolvimento dos decisores municipais e regionais no desenho do futuro da Europa e, concretamente, no dos Planos de Recuperação e Resiliência, tem sido um dos temas da 19ª Semana Europeia das Regiões e Cidades, que se realiza até quinta-feira, em Bruxelas.

Instada a comentar o assunto, a comissária europeia para a Política de Coesão e Reformas admitiu que "há queixas de muitos países relativamente a uma insuficiente auscultação", mas é preciso lembrar a "atenuante" que foi o facto de os planos de recuperação terem de ser feitos "num prazo muito curto".

Sem dados que permitam concluir se as queixas também são de Portugal, Elisa Ferreira ressalva que "ouvir as regiões e os parceiros é essencial para uma boa utilização dos fundos estruturais".

Ainda assim, a situação varia consoante o país e a dimensão das regiões em Portugal não é a mesma da maioria dos restantes países da Europa: "O nível municipal é muitíssimo interessante para políticas de proximidade, há trabalho espantoso feito pelos Municípios, mas a questão é que quando se quer fazer políticas de desenvolvimento, muitas vezes o nível adequado não é o nível do Município".

A comissária explica que alguns Municípios pequenos precisam "de uma escala adicional para fazer obras que de facto sejam estimulantes de uma política de desenvolvimento mais articulada".