Domingo cinzento e chuvoso mas com subida de temperatura

Períodos de chuva nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura mínima são as previsões meteorológicas para este domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para este domingo, no continente, céu muito nublado e períodos de chuva fraca, temporariamente moderada no litoral até final da manhã, diminuindo de frequência a partir do meio da tarde.

O vento será em geral fraco, mas temporariamente moderado no litoral e nas terras altas.



O IPMA prevê ainda uma pequena subida da temperatura mínima, que vai variar entre os 12 graus, em Bragança e na Guarda, e os 19 graus, em Aveiro. Já as temperaturas máximas devem oscilar entre os 17 graus, na Guarda e em Viseu, e os 27, em Évora.

