Domingo com aumento de internados e de casos ativos

Maria Campos Hoje às 14:27

Portugal regista, este domingo, mais 499 casos e sete mortes por covid-19.

A maior parte das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 174). Segue-se o Norte (160), Centro (84), Alentejo (39), Algarve (34), Madeira (seis) e Açores (duas).

Nos hospitais, há mais 13 pessoas internadas em enfermaria, num total de 334. Destes, 55 são doentes graves, não tendo havido alterações em relação a ontem.

O boletim revela que, em 24 horas, morreram sete pessoas infetadas com covid-19: duas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve, uma no Norte, uma no Centro e uma no Alentejo. As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 60 e 69 anos, uma mulher e dois homens na faixa etária seguinte e uma mulher e dois homens com mais de 80 anos.

Em relação a domingo passado, 3 de outubro, há um ligeiro aumento de casos - esta semana, há mais 50 novos casos do que no domingo passado. O número de óbitos manteve-se igual em ambos os dias, com sete mortes registadas em 24 horas.

Em relação às hospitalizações, enquanto a semana passada viu um aumento de cinco pacientes internados, esta semana há mais 13. Além disso, no domingo passado, havia mais quatro doentes graves, enquanto hoje não houve alterações.

Este domingo, há ainda a assinalar um aumento dos casos ativos - mais 171, num total de 30 155 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 87, num total de 23 518. O boletim indica ainda que há mais 321 recuperados, num total de 1 027 116.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou um total de 1 075 312 casos de infeção e 18 041 mortes associadas à doença.