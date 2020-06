Domingo com céu nublado no litoral e máximas de até 34 graus

JN/Agências Hoje às 09:44 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu nublado no litoral Norte e Centro, com chuva fraca no Minho e vento forte no litoral Sul e terras altas, assistindo-se a uma pequena subida da temperatura máxima.

O céu estará, no geral, pouco nublado ou limpo, mas com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, persistindo em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso ao longo do dia. Prevê-se também a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho entre o meio da manhã e o final da tarde.

O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso, a partir da tarde, e nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá uma pequena subida da temperatura máxima, em especial na região Norte e interior da região Centro. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo e Porto) e os 34 (em Beja e Évora).

Quatro concelhos de Faro em risco máximo de incêndio

Quatro concelhos do distrito de Faro (Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel e Castro Marim) apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA, que colocou o distrito sob aviso amarelo devido aos valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio cerca de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Bragança.

A partir de terça-feira. vai manter-se o risco de incêndio muito elevado em vários concelhos do continente por causa do tempo quente.