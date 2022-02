Menos casos ativos em dia com 38 mortes

Portugal registou 38 mortes e 16 132 infetados nas últimas 24 horas. Há mais 31 579 pessoas recuperadas.

Em relação ao último domingo, dia 6 de fevereiro, em que se registaram 31 431 novos casos, estes dados representam uma descida de 15 299 infeções diárias, mais de metade. O número de mortes também desceu de 51 para 38. No ano passado, a 13 de fevereiro de 2021, havia 2856 novos casos e 149 mortes por covid-19.

A maior parte dos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 5293, ou seja, 32,8%), imediatamente seguida pelo Norte (mais 5113). Segue-se o Centro (3042), Algarve (870), Alentejo (761), Açores (647) e Madeira (406).

Nos hospitais, há mais 66 internados. Do total de 2298 pessoas acamadas, 155 são doentes considerados graves, menos cinco do que no sábado. No domingo passado, tinham sido internadas mais 102 pessoas e havia mais 11 doentes graves. Já há um ano, havia 5734 pessoas internadas, das quais 849 estavam em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Há ainda a lamentar 38 mortes por covid-19, que foram registadas, na sua maioria, no Norte (15). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (10), Centro (oito), Alentejo (três), Algarve (uma) e Açores (uma). A Madeira não registou vítimas mortais nas últimas 24 horas. A maioria das vítimas mortais são pessoas com mais de 80 anos (11 homens e 15 mulheres). Além destas, morreram dois homens e cinco mulheres com idades entre os 70 e 79 anos e dois homens e duas mulheres na faixa etária diretamente abaixo. Uma mulher com idade entre os 40 e 49 também não resistiu à infeção.

O número de casos ativos continua a cair. Há hoje menos 15 485 pessoas com infeção ativa, num total de 569 728. Os contactos em vigilância também diminuem: há menos 13 294, num total de 602 483. O boletim indica ainda que há mais 31 579 recuperados, num total de 2 495 002.

Desde o início da pandemia, foram reportadas 3 085 260 infeções e 20 530 mortes.