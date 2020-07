Domingo com temperaturas de até 38 graus, trovoada e risco de incêndio

JN/Agências Hoje às 10:52 Facebook

As temperaturas máximas descem ligeiramente este domingo, para voltarem a subir na segunda-feira.

O IPMA prevê para, este domingo, no continente, tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade na faixa costeira e no interior, havendo possibilidade de ocorrerem aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado, e por vezes forte nas terras altas. É esperada alguma neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima, que amanhã voltará a aumentar. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Sines e em Sagres) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Sines) e os 38 (em Évora e em Santarém).

Catorze concelhos de seis distritos em risco máximo de incêndio

Catorze concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Guarda e Bragança apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA. Em risco muito elevado e elevado estão também vários outros concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

Pelo menos até quinta-feira vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em vários distritos, devido às temperaturas elevadas esperadas nos próximos dias.

Por causa do tempo quente, os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo até às 17 horas de segunda-feira.