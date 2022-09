Domingo fatídico com cinco mortos nas estradas

Eduardo Pinto e Glória Lopes com Rogério Matos e Sara Alves Hoje às 01:00 Facebook

Colisão frontal entre dois carros, em Alijó, matou dois jovens. Acidentes em Valpaços, Anadia e Grândola foram fatais para mais três pessoas.

Sinistralidade O domingo amanheceu carregado de luto no distrito de Vila Real. Numa violenta colisão entre dois carros, no concelho de Alijó, morreram dois jovens e quatro ficaram feridos, três deles em estado grave.

Quase uma hora depois, um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade num despiste de automóvel no município de Valpaços. Noutro despiste, à tarde, um homem perdeu a vida na autoestrada A1, em Anadia. Durante a madrugada, já tinha morrido um motociclista que colidiu com um carro, em Grândola.