Domingo trágico com quatro mortos em três despistes

O acidente mais grave registou-se na A4, no Marco de Canaveses: causou a morte a um casal de Mogadouro e feriu o condutor. Os outros dois acidentes ocorreram na A43, em Gondomar, e em Airão, Guimarães

Três despistes fizeram quatro vítimas mortais, este domingo, no Marco de Canaveses, em Gondomar e em Guimarães. O mais trágico vitimou um casal de Mogadouro, que viajava na A4, sentido Porto-Amarante, na freguesia de Constance, no Marco de Canaveses. O condutor é um jovem de 18 anos que ficou ferido e foi transportado para a Urgência do Hospital de S. João, no Porto.

O carro entrou em despiste, galgou o separador lateral, bateu no talude e só se imobilizou alguns metros à frente ao chocar com o pilar de um viaduto. "À chegada do socorro, as duas vítimas, um casal, já se encontravam cadáveres", disse ao JN Carvalho Ferreira, comandante dos Bombeiros de Vila Meã. As vítimas mortais, familiares do condutor Rúben Rafael Cunha, são Maria Helena Cunha e Júlio Manuel Rodrigues da Cunha. Viviam em Mogadouro e eram agricultores.

O embate "brutal", no dizer dos bombeiros, deixou "a viatura amassada como uma folha de papel", o que dificultou a tarefa de remoção dos cadáveres. Os corpos foram levados para a morgue do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17.27 horas e para o local acorreram as corporações dos bombeiros de Vila Meã e de Penafiel, as VMER do Vale do Sousa e do Hospital Pedro Hispano e a SIV de Amarante, num total de 35 operacionais e 12 viaturas. A GNR também esteve no local.

Acidente na A43

Ao início da noite, na A43, em Gondomar, próximo da saída para Braga/Vila Real, o despiste de um automóvel, que seguia no sentido Gondomar-Porto, foi fatal para um dos ocupantes. O veículo embateu num pilar de sinalização da autoestrada.

A vítima mortal é um homem, com residência em Gondomar. O acidente causou ainda ferimentos graves a uma mulher, que foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.

Ciclista contra carro

Augusto Fernando Ribeiro Matos, 46 anos, de Airão St.ª Maria, trabalhava numa empresa de sinalização rodoviária e construção há quase 18 anos. Era solteiro e não tinha filhos.

Em Airão Santa Maria, Guimarães, um homem morreu depois de bater de bicicleta contra um carro que estava estacionado na berma da estrada, na Rua de São João Batista. O corpo do ciclista foi projetado para debaixo do automóvel, causando-lhe ferimentos que se viriam a revelar fatais.

A vítima é Fernando Matos, conhecido por todos em Airão Santa Maria. Os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram alertados às 10.35 horas e mobilizaram uma ambulância com um carro de desencarceramento, num total de sete bombeiros. A VMER de Guimarães também foi mobilizada, mas já nada foi possível fazer para salvar Fernando e o óbito foi declarado no local. O corpo deve ser autopsiado hoje.

Em Esmeriz, Famalicão, cinco pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, num despiste ocorrido na A3. O sinistro ocorreu no sentido Famalicão-Porto. No local esteve a GNR, Bombeiros de Famalicão e Famalicenses, VMER de Barcelos e Famalicão, bem como a SIV de Santo Tirso.

Balanço da GNR

Pelo menos nove mortos na operação Todos os Santos



Terminou ontem a operação Todos os Santos, em que a GNR intensificou o patrulhamento rodoviário com o objetivo de reduzir a sinistralidade. Só hoje vai ser conhecido, em balanço, o número total de acidentes e feridos registados entre 31 de outubro e o dia de ontem. No entanto, até à hora de fecho desta edição, o número de vítimas mortais era de nove, o que se traduz em pelo menos mais quatro mortos em comparação com a mesma operação do ano passado. O acidente mais grave ocorreu no IP2, perto da Vidigueira, e tirou a vida a três pessoas na passada sexta-feira à tarde.