Domingos Bragança: Competitividade exige literacia

Alexandra Figueira Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A literacia digital é fundamental para um território competitivo e deve ser promovida junto de todos, desde as crianças do pré-escolar até aos idosos na reforma. Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, está a transformar digitalmente o concelho.

A cultura e a história são as marcas diferenciadoras de Guimarães, mas a "informação e a ciência" são "os alicerces de um território inteligente", afirmou Domingos Bragança, na conferência "Territórios em Transição" organizada em Gaia para celebrar o 133.º aniversário do Jornal de Notícias

Consciente de que "digitalização é competitividade e coesão", o autarca tem já em funcionamento um cadastro de monumentos com mais duas mil entradas e, na segurança rodoviária, passadeiras equipadas com sensores que, quando sentem a aproximação de alguém, mudam o semáforo dos veículos para o vermelho.

A transformação digital está a ser feita em colaboração estreita com a Universidade do Minho (alberga um dos dois polos desta universidade). "A Universidade do Minho é um dos ativos fundamentais de Guimarães", afirmou.