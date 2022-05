Domingos Fernandes eleito presidente do Conselho Nacional de Educação

Domingos Fernandes foi eleito presidente do Conselho Nacional de Educação. O professor do ISCTE, que coordenou o projeto MAIA, que define novas estratégias de avaliação dos alunos do Básico e Secundário, vai substituir Maria Emília Brederode Santos no órgão consultivo do Ministério da Educação.

A eleição realizou-se esta sexta-feira, no Parlamento. Domingos Fernandes conseguiu 158 votos (72,5%) de um universo de 218 votantes (foram ainda registados 45 votos brancos e 15 nulos).

Domingos Fernandes é professor catedrático no departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa-ISCTE e investigador integrado no CIES-IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (ESPP). Durante 17 anos foi coordenador de programas de mestrado e de doutoramento na área de Avaliação em Educação na Universidade de Lisboa.

Desde 2019 foi coordenador do projeto MAIA (Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica), financiado pelo POCH e enquadrado no âmbito do programa da Autonomia e Flexibilidade Curricular. O projeto pretende melhorar as práticas pedagógicas das escolas e dos professores no domínio da avaliação e, consequentemente, contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos.